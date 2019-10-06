蔡英文總統的博士論文，因一度在網路找不到而引發討論，前總統馬英九5日對此酸說，他的論文在網路上都看得到喔！惹眾人笑翻。

馬英九5日參加「哪來的芒果乾－國安問題研討會」的「圓桌論壇」，順便酸了蔡英文的論文事件，據《自由時報》報導，馬英九說：「我的論文各位如果願意看的話，網路上都看得到喔！」惹得底下的人大笑。他又說：「我沒有別的意思，不要這樣笑嘛！」「證書我隨時可以給你看！」

世新大學副校長游梓翔就曾在臉書表示，馬英九是美國博士，他曾在ProQuest資料庫中，用馬英九的英文名「Ma, Ying-jeou」查到馬英九論文的詳盡資料。

馬英九是1981年在哈佛大學法學院獲得法學博士（SJD），專攻海洋法和國際經濟法。當年他的博士論文題目是，「海底油田的紛爭：東海的海底界線以及外國投資的法律問題」（Trouble Over Oily Waters: Legal Problems of Seabed Boundaries and Foreign Investments in the East China Sea.）。馬英九的指導教授Detlev Vagts，曾這樣形容他的論文：「我認為他的論文非常好、非常充實、也非常明智，不論是在法律和政治面上。 」

(中時電子報)