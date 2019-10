蔡英文總統的博士論文,因一度在網路找不到而引發討論,前總統馬英九5日對此酸說,他的論文在網路上都看得到喔!惹眾人笑翻。

馬英九5日參加「哪來的芒果乾-國安問題研討會」的「圓桌論壇」,順便酸了蔡英文的論文事件,據《自由時報》報導,馬英九說:「我的論文各位如果願意看的話,網路上都看得到喔!」惹得底下的人大笑。他又說:「我沒有別的意思,不要這樣笑嘛!」「證書我隨時可以給你看!」

世新大學副校長游梓翔就曾在臉書表示,馬英九是美國博士,他曾在ProQuest資料庫中,用馬英九的英文名「Ma, Ying-jeou」查到馬英九論文的詳盡資料。

馬英九是1981年在哈佛大學法學院獲得法學博士(SJD),專攻海洋法和國際經濟法。當年他的博士論文題目是,「海底油田的紛爭:東海的海底界線以及外國投資的法律問題」(Trouble Over Oily Waters: Legal Problems of Seabed Boundaries and Foreign Investments in the East China Sea.)。馬英九的指導教授Detlev Vagts,曾這樣形容他的論文:「我認為他的論文非常好、非常充實、也非常明智,不論是在法律和政治面上。 」

(中時電子報)