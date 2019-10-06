警方表示，一名24歲遊民今天凌晨在紐約市中國城地區揮舞金屬管攻擊街友，造成4人死亡和1人重傷送醫命危，警方已逮捕涉嫌行凶的那名男子。

法新社報導，紐約市警察局發言人巴達薩諾（Michael Baldassano）表示，受害人顯然是在熟睡中遇襲，「目前動機似乎是隨機攻擊。沒有人因為種族、年齡或任何類此因素遭鎖定攻擊」。

致力照顧無家可歸者的波威教會（Bowery Mission）指出，每晚都有超過6萬3000人在收容遊民的紐約市庇護系統下棲身，但另有將近4000人睡在街道、地鐵或其他公共區域。

波威教會表示，造成無家可歸的因素包括心理疾病、藥物濫用、欠缺負擔得起住所以及無法就業等。

美聯社報導，紐約市無家可歸者人數近年不斷成長，最主要原因是欠缺負擔得起住所，他們也是紐約市最脆弱居民，過去5年以來平均每年有7名遊民遭殺害。

(中央社)