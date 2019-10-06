去年高雄市長選舉，國民黨總統參選人韓國瑜曾受到很多年輕人支持，今年卻沒有，國民黨青年部主任蕭敬嚴分析說，主要原因是韓國瑜剛選上市長就投入大選，有些年輕人感覺遭背叛。因此韓國瑜現在要全力提升年輕人支持度，未來將透過青年各類組織去串聯，推動輔選。

蕭敬嚴接受中評網專訪時表示，前陣子韓國瑜的選戰策略，是預想三強鼎立，只要顧好鋼鐵韓粉，就有可能當選。但現在一對一對決，韓得要拉到中間票、游離票、青年票。其中青年都是看議題好感度，誰能讓青年比較不反感，誰就有機會勝出。

蕭敬嚴指出，韓國瑜去年選高雄市長時，青年支持度很高，是因為很多青年對政治現狀不滿，討厭藍綠，對執政者不滿意，加上韓國瑜號召北漂青年返鄉等，讓很多青年選擇支持他。但韓國瑜就任市長不久就參選大位，有些年輕人覺得被背叛，這是影響支持度的主因。

蕭敬嚴點出，2020年1月11日大選，約有118萬首投族，這一塊非常重要，未來將透過青年各類組織去串聯，並以縣市、類別為單位成立後援會，推動輔選。而國民黨各地有青工會組織，也會和友善青年社團合作，請他們收集意見反映給選辦和國政顧問團，讓韓陣營做出調整。而青商這部分，民進黨的蔡英文很積極在挖牆腳，之前也辦過青商挺蔡活動，但只有少部分，因此國民黨在這塊還不用太擔心。

(中時電子報)