黃子佼在第54屆金鐘獎綜藝類獎項表現出色，與31年老搭檔卜學亮以《超級同學會》奪綜藝節目主持人獎，又與吳姍儒（Sandy）以《一呼百應》獲得益智及實境節目與主持人獎，成績斐然。該類評委召集人柴智屏表示：「他早期的主持風格至今，一路走來整個人成長到顛峰飽滿的狀態，這是我們所有評審看到的亮點。」

柴智屏透露綜藝節目主持人獎項，《一袋女王》緊咬《超級同學會》不放，其中巴鈺的清新風格，評審團亦有所關注，但最終佼亮憑藉多年的默契及帶給觀眾豐富的正能量勝過其他，成功敲鐘，她特別讚許黃子佼、卜學亮的默契，更指黃子佼不管跟哪位主持人搭配，都可以製造出非常好的效果。而益智及實境節目主持人獎競爭激烈，吳宗憲、胡瓜領子弟兵，還有浩角翔起加入相爭，甚至有跨界主持的楊貴媚領軍角逐，最終由黃子佼與Sandy出線。

黃子佼（右）一路走來的主持成長，評審清楚可見。（陳俊吉攝）

柴智屏強調，「《一呼百應》的製作難度，結合新技術，比起其他節目更吸引評審目光，《綜藝玩很大》也是我們很欣賞的節目，感覺很像是用生命在錄影，但因每年都是差不多的形式，所以最後由《一呼百應》勝出。」因為這理由，Sandy成功擊敗老爸吳宗憲。

(中時 )