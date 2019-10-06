黃子佼、卜學亮6日出席金鐘獎慶功宴，兩人以《超級同學會》順利敲鐘，黃子佼身兼多重身分，主持一開場就吊鋼絲搭配動畫特效，相當吸睛，不過他招認自己完全不敢跟未婚妻孟耿如報備，「她曾經吊鋼絲受過傷，所以出門前我不敢提。」他與卜學亮曝恩師張小燕獲獎、張媽媽上台共享榮耀的感人畫面背後秘密，「典禮當天下午小燕姊才打電話過來說，我娘可能會來。」

黃子佼表示：「小燕姊的媽媽從來不上她的節目，很少露臉，94歲才第一次被看到，你說神不神秘？」卜學亮補充，「我也是當天下午才被告知，她說怕婆婆臨時不要來，模糊那個焦點。」談到當時心情，黃子佼坦言，「所以我們做那一段是很忐忑的，小燕姊如果沒有講，表示張媽媽沒來，整個過程都非常刺激，算是一個彩蛋的概念。」為了替恩師張小燕的終身成就獎引言，卜學亮緊張到前晚失眠，小酌一點才入睡，「對我來說這段壓力最大，過了就放鬆。」

張小燕（左）與張媽媽難得同台。（截自三立網路直播畫面）

談到張小燕的用心，黃子佼點滴在心頭，「這也是整個綜藝人最可愛的地方，小燕姊可能想為典禮再帶一層更猛的感動，張媽媽保養非常好，皮膚吹彈可破，我覺得張媽媽也很享受這個夜晚，小燕姊是孝順的，她最重要的就是讓爸爸、媽媽放心。」至於她在台上高歌「朋友再見，再見，祝福你永遠快樂。」是否象徵要退休，卜學亮這樣解讀，「她說下次見，下次有緣再相見，我覺得是沒有好的案子，還是沒有膽量請她出來。」黃子佼則說：「那只是一個哏，她那個歌就是一個再見。還沒跟她連絡，不知道她到底要幹什麼。」

(中時 )