多份民調，蔡英文領先韓國瑜的差距都達10趴以上，政治觀察者劉宗夏卻認為，蔡陣營應該感到害怕而不是樂觀，因為其中可能暗藏危機！

據香港媒體《中評網》報導，劉宗夏分析說，國民黨總統參選人韓國瑜這段時間的表現的確沒什麼起色，但蔡政府的表現就好嗎？處理私菸案不負責任、閃躲的態度，人民會認同嗎？公懲會委員長接受不當招待，社會觀感好嗎？這麼多問題，蔡總統民調仍遙遙領先，蔡陣營應該要害怕而不是樂觀，因為可能暗藏危險！

劉宗夏指出，從結構面來看，韓國瑜目前雖失去部分泛藍支持者，但也同樣獲得過去一部分民進黨的支持者，韓粉中也有不少基層農漁民、勞工。但蔡政府這段時間的表現，恐很難獲得廣大中間選民的認同，因此蔡英文真實的選情是否這麼樂觀，他相當存疑。

劉宗夏認為，民調雖不是全都是作假，但在藍營分裂加上中間選民表態率低的情況下，母體測出來的數字恐怕會有相當的偏誤，未來選情的變化仍極大，在野勢力會不會聯合支持第3組人馬？中間選民的投票意向，都還有很大的變數，因此勝負言之過早。

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(中時電子報)