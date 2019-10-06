台灣足球一哥陳柏良驚傳婚變，老婆Ivy昨(5)日在突然在臉書驚爆與陳柏良婚變，她還怒指陳柏良棄家一年不顧，要求中華足協重新審思陳柏良是否堪當中華男足重任。Ivy在世界盃亞洲區資格賽15日即將開打前夕拋出震撼彈，後續發展令人矚目。

Ivy在臉書上說：「8年了，一路陪著你走到現在，功勞苦勞就像船過水無痕，從去年我們本來開開心心的準備著婚禮了，你突然跟我提出要離婚，我不知道是什麼原因？也不知道外面是什麼誘惑？可以讓你在距離婚禮只剩兩個月的時候什麼都不管不顧的執意要離婚，到現在一年多了，我一直等你求你，以為能等到你回家的那一天，今天是我們結婚三週年紀念，到現在你如此的絕情絕義，從不回家，不聞不問，讓我自生自滅，既然你恩斷情決的堅持要離婚，就不要把我當病貓。」

陳柏良2009年8月起擔任中華男足隊長，10年以來一直是台灣男足最關鍵角色。陳柏良與Ivy於2017年10月5日在高雄低調登記結婚，原本預計在去年婚宴，但據Ivy臉書指控，陳柏良在婚宴前2個月突然要離婚，原因不明。

2022年世界盃亞洲區資格賽與澳洲之戰，15日即將在高雄舉行。Ivy賽前拋出震撼彈，指控陳柏良對家庭婚姻不負責任，中華足協應重新審思他是否能擔任國家隊隊長這個職位嗎？目前尚未取得陳柏良的回應，是否影響15日與澳洲之戰？未來動向令人關切。

(中時電子報)