◎中國時報

香港《禁止蒙面規例》（簡稱《禁蒙面法》）首日實施的午夜，驚傳便衣警汽油彈焚身、警開槍還擊，示威者腿部中槍等暴力衝突升級，儘管昨天是周末，但已造成全港市民恐慌，許多商場擔心受波及關門停業，香港全城商業活動停擺，除港鐵機場線正常，其餘重鐵、輕鐵全線停駛，港媒形容宛如死城。儘管昨蒙面示威抗議仍多，零星砸店，叫罵警察，但彼此相對克制，未發生大規模衝突。

第54屆電視金鐘獎頒獎典禮5日於國父紀念館舉行，在台劇爆發這1年，戲劇獎項與民意緊密貼合，被封「久違神作」的《我們與惡的距離》入圍14項，昨橫掃女主角、男配角、女配角、編劇、導演、戲劇節目獎共6項大獎成為大贏家，實至名歸；迷你劇集由《你的孩子不是你的孩子─貓的孩子》獲得5項大獎最風光。龍劭華以《菜頭梗的滋味》拿下視帝，賈靜雯以《我們與惡的距離》獲得視后；黃子佼、卜學亮以《超級同學會》摘下綜藝節目主持人獎，公視今年入圍111項，總計共獲得26個獎項。

蔡政府執政以來兩岸關係從停滯轉向惡化，前國安會祕書長蘇起昨提出示警。他說，目前兩岸沒有任何溝通機制可化解誤判，美中也沒有戰略對話進行管理，雖然美中台三方都不希望衝突，但情勢將脆弱到任何風吹草動，都可能觸發地動山搖，讓他對兩岸與國際局勢感到悲觀。

◎旺報

中美貿易談判即將在本周登場，雙方近期則是頻頻互相釋出善意。繼中國向美國加碼購買大豆等農產品後，美國總統川普4日在白宮對媒體表示，美國政府「有很大機會」與中國達成貿易協定，這也是9月以來，川普二度釋出「可能簽協議」的風聲。有分析解讀，面對來自美國國內的「彈劾調查」，川普與中方在談判桌上取得具體成果的壓力也越來越大，上述談話是否意味著美方的態度有所鬆動，仍有待觀察。

由於擔憂中美貿易戰和全球經濟放緩的影響，國際知名的金融數據調研機構路孚特（Refinitiv）在過去一個月陸續下調了對亞洲企業的獲利預期，資料顯示，在過去30天裡，分析師將亞洲企業2019年淨利潤預期平均下調了0.4%。

在中美貿易戰的大格局發展之下，大陸近期推出的一系列政策與中共高層的行動，在在說明大陸要以「內治」治療「外病」，帖方就是不斷按既定步驟進行的對外開放計畫。

◎工商時報

距離2020年1月11日的總統大選投票日已不到100天，市場專家表示，1996年起的統計顯示，選前60日台股上漲機率超過一半以上，平均漲幅約5％，大選常成為股市多頭靈藥，加上今年市場資金豐厚，包括候選人政見與政府政策加持的選舉概念股，有機會掀起話題行情。目前以5G、基礎建設、生醫、長照、綠能等族群最受矚目，上周法人累積買超的立積、瑞昱等15檔個股，可保持留意。

蘋果3鏡頭iPhone 11新機拉貨效應啟動，股王大立光創下9月、第三季及前三季營收新高三項紀錄，法人預估，大立光第三季毛利率有望重返70％榮光，單季EPS將突破50元，不排除上看55～60元水準，累計前三季EPS亦挑戰去年同期的133.38元水位。

港府4日下午宣布5日起實施「禁蒙面法」，當晚旋即引爆抗議者遍地開花式抗爭，造成多起警民衝突、縱火打砸事件。5日香港陷入半癱瘓狀態，多家商場店鋪、甚至連迪士尼樂園都暫停營業、延後開放或提早打烊。市場人士擔憂，「反送中」衝突持續衝擊香港的旅遊、零售、交通等行業，港股恐下探23,000點。

(中時電子報)