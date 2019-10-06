鴻海創辦人郭台銘宣布退出2020總統連署競爭，大選回到藍綠對決，然而，最近許多民調都顯示，若蔡韓對決韓仍落後蔡許多。對此，台中文化企業家、郭台銘台中粉絲後援會發起人李錦銘認為，目前有一半郭粉表態將不投總統票，有3成會支持蔡，2成支持韓，但他說越接近大選恐會激化藍綠歸隊，到時轉投蔡恐會下降，反而轉投韓會上升。

2020腳步近，許多民調都顯示，韓國瑜支持度仍落後蔡英文。台北市議員、國民黨前文傳會主委李明賢日前表示，藍軍至少有1至2成轉為不表態，恐因韓市政表現造成的，未來要找回昔日幽默、掌控全場的韓國瑜。韓也呼籲大家要有信心，要繼續堅持愛與包容，這是最高的民主價值，不要因為心情沮喪、很受傷，就拋棄愛與包容。他保證大家並不孤獨，他的民調支持度還是非常強大，堅定光明一定會克服黑暗。據中評社報導，李錦銘認為，投票日越近，恐會激化藍綠歸隊，到時投韓的郭粉會上升。

李錦銘提及，郭台銘當時宣布參選2020，民調始終在20%到25%間，隨著郭宣布不選後，有3成會支持蔡英文，2成會轉而支持韓國瑜。不過李認為，目前許多人對韓國瑜和國民黨不滿，隨著選戰回歸藍綠對決，郭粉不滿情緒淡化後，仍會理性支持下架蔡英文。

(中時電子報)