報導林淑娟

第54屆電視金鐘獎5日揭曉，出道29年、得獎呼聲最高的賈靜雯不負眾望，以超夯神劇《我們與惡的距離》首度問鼎金鐘視后便成功封后，擊敗兩度角逐視后的蔡淑臻、強敵曾珮瑜、徐麗雯以及實力新生代演員江沂宸。

賈靜雯是本屆金鐘獎視后呼聲最高的人選。（粘耿豪攝）

賈靜雯在台上特別謝謝老公修杰楷，在她最忙最累時告訴她「妳很棒」，總是被誇凍齡的她，也說三個女兒就是她最棒的保養品，「我是幸福也幸運的人！」

賈靜雯上台時表示，其實自己很緊張，她很謝謝大家從《與惡》播出到現在給她的的支持，她讀書以後的第一份工作就是表演，一直到現在沒有停滯過，她熱愛表演，謝謝評審看見她，也感謝公視、《與惡》製作人、導演及編劇呂蒔媛，也謝謝該劇台前幕後所有工作人員，以及合作的最棒的演員，「謝謝你們，我會繼續努力演下去，不管什麼角色，都會用全力詮釋」。她也謝謝上天，她把所有的榮耀的都歸功她飾演的「宋喬安」，「喬安說惟有愛與放下才能繼續往前走，我也會繼續往前走」。

賈靜雯、陳妤「互相傷害」對手戲精彩。（公視）

賈靜雯在《我們與惡的距離》飾演宋喬安，她把強勢的新聞台主管，同時也是在一起無差別殺人事件中喪子的心碎母親，內心戲巨大沉重，身為無差別殺人案的受害者家屬，詮釋得絲絲入扣。評審認為她的表演堅韌無比，情緒滿載卻不張揚，每一個表情都充滿戲劇渲染力，表演從強悍到柔情，層次分明且具爆發力，無一場不是精湛的演出。

(中時 )