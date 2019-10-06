中天中視金鐘慶功宴。(影／取自中時電子報臉書)

第54屆金鐘獎頒獎典禮5日圓滿落幕，幾家歡樂幾家愁，這次以《小明星大跟班》、《綜藝玩很大》、《綜藝大熱門》入圍5個獎項的吳宗憲，打破生涯及歷年紀錄，最後卻一個也沒得，他出席中視、中天聯合慶功宴時，也忍不對其他節目嗆聲，「入圍的所有節目收視率，還不敵我一個」。

雖然吳宗憲這次金鐘全槓龜，一個獎也沒得，但他仍謙虛說：「沒得獎沒關係，我們還是每天想怎樣把節目做好，注入新生命」，但他還是忍不住嗆聲其他入圍節目，《聲林之王》沒創意，和大陸節目很像，「入圍的所有節目收視率加起來，還不敵我們的三分之一，贏在收視率就好」。

而看到小燕姐領到終身成就獎時，他也很開心，至於被問之後有沒有可能拿終身成就獎時，吳宗憲卻說自己不要領，因為他不會做這麼久，並說台灣真的要珍惜他，「若我很快離開藝能界，那一定是台灣對不起我，因為我沒做錯什麼卻一直被人家罵，台灣令人擔憂啊。」

但女兒吳姍儒入圍兩項全中，還打敗爸爸拿下益智及實境節目主持人獎，這也讓吳宗憲感到很驕傲，誇她「四年拿三座獎，真有你的」，讓吳姍儒爆哭說，這次真的不是靠爸了，也讓大家看到她走出自己的主持風格。

(中時電子報)