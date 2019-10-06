氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，國慶4天連假，台灣並無受到「颱風外圍」影響的疑慮。前3天應為「秋高氣爽」、穩定舒適的天氣；第4天則開始受到「入秋以來第一波」，較明顯的冷空氣影響，北台灣氣溫降、局部短暫雨的機率提高；但為模式第7天的模擬，還會有所調整，應持續觀察。

熱帶性低氣壓已於今天晨2時發展成颱風，命名為「哈吉貝」。中央氣象局「路徑潛勢預測圖」，未來向西轉西北西、再轉西北進行。吳德榮說，最新歐洲模式模擬12日20時，其位置大約在琉球東北方、日本南方附近海面；顯示「哈吉貝」迴轉的地方已調整得距離台灣更遠，侵襲台灣的機率已大幅降低；對國慶連假的天氣，也沒有影響。當然，模式模擬有隨時間擴大的「不確定性」，持續觀察還是必要的。

吳德榮也說，據最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今天東北風略增強，桃園以北雲量較多，氣溫微降；北海岸、北部山區有零星降雨的機率，東半部有局部短暫雨，局部地區有較大雨勢。新竹以南影響不大、為多雲時晴，午後中南部山區有零星降雨。今日各地氣溫北部22至32度、中部23至33度、南部23至33度、東部22至32度。明天日東北風減弱，白天氣溫略升，各地為多雲時晴，午後中南部山區有零星降雨的機率。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，週二、三東北風略增強，白天氣溫微降；北海岸、北部山區及東北部有局部短暫雨；西半部仍為多雲時晴，午後中南部山區也有零星降雨。

(中時 )