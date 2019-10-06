睽違3個月，美國與北韓昨（5）日終於在瑞典首都斯德哥爾摩展開工作層級會談，不過當天就傳出談判破局壞消息，北韓首席核子談判代表金明吉痛批美方「空手前來」，令他們「大失所望」，單方面稱宣布談判破裂，美國務院隨後卻回應雙方有「良好協商」。

North Korea, U.S. nuclear talks break down in Sweden. More here: https://t.co/B9YkA5XZlv pic.twitter.com/fatLgMvmJ2 — Reuters Top News (@Reuters) October 5, 2019

綜合路透社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，自美國總統川普與北韓最高領導人金正恩6月底在板門店進行短暫會面後，美朝之間的談判工作仍停滯不前，美方多次說服朝方重回談判桌未果，上周平壤方面態度大轉彎，雙方商議於周六在斯德哥爾摩重啟談判。

不過當晚北韓外務省巡迴大使金明吉（Kim Myong Gil）卻在北韓駐斯德哥爾摩大使館外宣布雙方談判破裂，並將所有責任歸咎於美方。金明吉說，「談判破裂全是因為華府不願放棄舊觀點、舊態度，無法達成我們的期待因此破裂。」

不過朝美之間關於此次談判的看法顯然不同調，美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）隨後發表聲明，稱金明吉的說法並不能代表當天雙方歷時8個半小時的協商內容或精神，澄清美方帶來了一些有創意的想法，事先檢視過一些能讓雙方談判持續進行的方案，和朝方也有很好的討論，強調僅僅1天的磋商沒有辦法解決朝鮮半島長達70年的戰爭狀態及敵對態勢。

不過金明吉卻駁斥，美方提出會帶來有彈性的取向、新方法、創意的解決方案，讓人有所期待，實際上卻「空手前來」，「讓我們大失所望，澆熄了我們對談判的熱情。」儘管痛批華府準備不足，金明吉仍表示朝鮮半島完全去核化的選項仍在談判桌上，不過只有在「所有威脅到我們的安全及發展的障礙全部消除時」才會發生。

華府方面表示，未來兩周將重回瑞典繼續和平壤的談判。

專門研究北韓問題網站「北緯38度」（38 North）執行總編輯陶恩（Jenny Town）認為，北韓對美國的期望太高，以為前白宮國安顧問波頓（John Bolton）去職後會讓美方有更多彈性，他說確實這讓雙方的壓力稍微降低一些，不過從談判破局來看，顯然雙方的歧見仍未縮小。

(中時電子報)