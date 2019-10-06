高雄市長韓國瑜自去年12月底上任，至今9個多月，提出許多富創造性的論述，也積極鋪路清淤，市政可說是有目共睹。就有網友對此詢問，若檢視他(韓)和前市長、總統府祕書長陳菊時期相較，誰做得比較好？網友反應也幾乎一面倒。

韓國瑜上任9個多月，在某些市民眼中做得很好，但也有部分市民不滿，傳韓或將請假選總統，置高雄而不顧。網友nicholas0406 (尼可拉斯)在批踢踢發文詢問，《平心而論陳菊任內高雄治理的如何？？》，並稱是否有高雄人能回答，經歷過吳敦義、謝長廷、陳菊、韓國瑜時期的高雄，在陳菊擔任高雄市長的幾年治理的如何？到底是好、還是不好？

原PO稱，「因為我記得之前高雄有幸福城市之名，而且好像什麼雜誌，還評價是五星市長，之前2014年還是首位得票99.3萬票，得票數近百萬的連任市長。但台北市長柯文哲似乎不以為意，覺得陳菊必須為去年高雄的敗選負責，所以陳菊任內到底是做得好？還是不好？原PO並盼請高雄人回答。

其他網友看完貼文也紛紛站出來現身說法，「3000E」、「南高雄一直沒落只有鹽埕區還行，可能覺得躺著選都能贏，所以欠債不用還，有問題就推給重南輕北，雜誌排名是用X買的啦」「輕軌現在還是雞肋阿，不知道建那個來幹嘛」、「輕軌真的是X障，不信這其中沒問題」、「高銀慶富案、氣爆款案、小林村案、3000億市債、上萬例登革熱」、「花媽就是XX市長啊，懷疑啊？」。

但也有網友為陳菊(花媽)緩頰，「產業升級失敗、人才外流，這換誰執政都一樣，花媽爛，韓更爛」、「韓導落跑還用說嗎」、「整個爛到爆好嗎？」、「韓一年就做到倒數第一，該幹誰也很清楚了」。

不少網友在PTT論壇留言。(圖/取自PTT論壇)

網友在PTT論壇發文。(圖/截自PTT論壇)

(中時電子報)