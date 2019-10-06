誰能想像到「球哥」朗佐鮑爾的三弟拉梅洛鮑爾，如今已經躍升明年NBA選秀狀元大熱門！根據《富比士》記者扎戈里亞爆料，目前至少包含拓荒者、鵜鶘、籃網、暴龍、騎士等隊都對拉梅洛鮑爾展現高度興趣，也讓他明年選秀行情看漲。

扎戈里亞指出，早從上個賽季期間，拓荒者、鵜鶘、籃網與暴龍等隊就跟拉梅洛鮑爾的高中管理階層接觸，希望了解他的狀況，新球季繼續擺爛的騎士，也把拉梅洛鮑爾列為重點評估對象，希望藉由選到他，當作球隊重建核心之一。

跟兩個哥哥相比，拉梅洛鮑爾成名時間更早，尤其是他跟大哥朗佐鮑爾不同，除了擁有絕佳組織天賦，更具備強大外線火力，這從他曾在一場高中比賽當中獨拿92分就可知道，當時他在末節更拿41分，一舉震驚整個美國籃球圈。

不過畢竟擁有「球爸」拉瓦爾鮑爾作為宣傳最佳工具，拉梅洛鮑爾從高中開始爭議不斷，先跟高中教練鬧翻，跟二哥利安吉洛鮑爾一起跑去立陶宛打球，隨後放棄就讀美國大學，跑到澳洲聯賽磨練，無非就想增添自己明年選秀本錢。

(中時電子報)