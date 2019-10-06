圖為鋼管紅茶。(翻攝自 google map)

「鋼管紅茶」是觀光客來花蓮必喝，有民眾爆料，一間60年老牌紅茶店標榜手工花生湯，一杯賣65元，結果是拿市售罐頭花生湯與糖水混合，裝進杯子賣客人，老闆受訪大方承認，還氣得說「有人嗎？有人要吃嗎？」強調以前會自己熬煮大桶花生湯，但觀光客大減後就，就改變做法縮減成本，讓網友們驚呼，「還真的承認」、「好好賺喔」。

據東森新聞報導，有民眾拍到標榜手工熬煮的花生湯，竟然是一罐不到30元不到的花生湯加糖水，一杯要賣65元。老闆受訪時先是回答，花生湯都是「自己手工煮的」，被記者追問是不是拿現成的罐頭，裝杯來賣？老闆秒改口承認，還反問「不好吃嗎？」，直指不是不會煮，是現在賣不多。就連老店招牌「鋼管紅茶」也早就不是從鋼管流出的，「冷卻用的鋼管很耗電，只走假日或是人多才會打開」。

對此，網友們看到傻眼，「這樣還能活60年這麼久，超級強」、「他這家原來就是貴，真材實料就算了，買花生仁湯來套水賣兩倍，真的不行啦！」、「我自己去全聯就買得到了」、「『親手開罐頭，親手加糖水調和』，有夠手工」、「這下老闆提早退休了」。

(中時電子報)