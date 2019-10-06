中部地區某國立體育大學許姓組長，與胡姓同事因長年宿怨，去年持鐵鎚砸壞胡員停放在學校內的車子，許事後並傳送電子郵件通知學校師生，指稱該校停車場遭惡意人士砸車，結果警方及校方查出是許砸車，許被判拘役55日確定，司法院公務員懲戒委員會審理後，判決許員記過1次。

判決指出，許員為該國立體育大學總務處事務暨環安組組長，負責駐衛警指揮監督與考核、停車場管理、監視器管理等業務，與胡姓同事因故心生嫌隙。去年1月30日，許持鐵鎚砸損胡員停在校內的車子，導致車子前擋風玻璃、右後三角窗、引擎蓋、右前門、右後門毀壞。

許事後傳送電子郵件通知台體大師生，指稱該校停車場遭惡意人士砸車，經警方及校方調閱監視器，發現竟然是許員動手砸車，許員被依毀損罪嫌起訴後，台中地院判處許拘役55日，得易科罰金5萬5000元確定。

教育部日前認為，許員身為國立大學行政主管，遭毀損汽車停放處、校園監視器及駐衛警工作等皆屬許員主管業務，顯有失職，應受懲戒，將許移送公懲會審理，公懲會審理認為，許員毀損同事車輛，除觸犯刑法外，也違反公務員服務法，判處許員記過1次。

(中時 )