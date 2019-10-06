洋基桂格瑞斯G2揮出滿貫全壘打。(MLB臉書)

紐約洋基率先聽牌！6日靠著先發投手田中將大的威武，桂格瑞斯(Didi Gregorius)的滿貫轟以及打線單局大爆發，以8-2再下一城，將雙城逼入絕境。國聯兩個組合都打成1勝1負，晚一天出擊的洋基反倒成為分區系列賽最先聽牌的球隊。

3局下洋基大爆發，一開始就弄到零出局滿壘，雙城緊急換投，杜菲(Tyler Duffey)登板連丟兩分後只解決1人，而且仍舊是滿壘！此時桂格瑞斯上來猛揮大棒，終於逮到一顆偏高的直球，打出去之後桂格瑞斯站在原地看球，杜菲垂頭屈膝，滿貫全壘打！

杜菲退場後洋基輪回到第一個上壘的賈吉(Aaron Judge)，他單局就敲了兩安，光頭哥賈登納(Brett Gardner)又打下1分。遭洋基一口氣狠打了12人次，雙城惡夢般的第3局才終於落幕，比數激增為8比0。

雙城第4局打回全場第1分，洋基不很在意，5局投完田中將大就下去納涼。雙城奈何不了田中，兩支長打都是對牛棚投手打出，一直等到第9局才開啟反攻，打回第2分。一方面是田中威猛無比，但雙城打線手感也未免太差，拿手的全壘打居然掛零。兩隊首戰合計5支全壘打都是陽春炮，此戰唯一1轟只有桂格瑞斯這支，卻是足足4分打點。

洋基帶著2比0聽牌優勢進入雙城在明尼亞波利斯的主場，雙城的標靶球場(Target Field)一般認為較不容易揮出全壘打，相較之下洋基紐約的主場乃打者天堂。無論如何，主場優勢是雙城唯一的指望了，儘管開賽前充滿希望，沒想到G3就要在自家面臨背水一戰，季後賽對戰洋基已吞12連敗。

(中時電子報)