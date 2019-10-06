大陸籍男子周泓旭，被控受中共指示來台發展組織，遭起訴違反《國家安全法》，他質疑審理本案的台北地院合議庭「偏頗」，日前聲請合議庭迴避，但遭駁回，他再向台灣高等法院提抗告，高院認為無理由，裁定駁回，因此北院合議庭將確定繼續審理本案。

台北地檢署指控，「陸生共諜」周男接受大陸國台辦指示，以資助方式吸收新黨青年軍成員，協助運作「燎原新聞網」、「新中華兒女學會」，執行「星火T計畫」，在台發展組織，併案高院遭退回後，今年4月依違反國安法發展組織罪嫌追加起訴周男，併案北院審理。

周男指稱，檢察官對於他的證據清單、待證事實、出證事項，與對於其他同案被告不同，影響他受法院公平審判權益，雖經律師一再聲明異議，但審理本案的合議庭不予理會，放任檢察官濫行出證，對於他的程序保障有所不公，有偏頗之虞，另質疑合議庭對他限制出境等強制處分，聲請合議庭迴避審理本案。

周男聲請合議庭迴避，遭北院駁回後，日前向高院提抗告，高院審酌認為周聲請無理由，裁定駁回，因此承審合議庭將繼續審理本案。

(中時 )