前總統馬英九昨批總統蔡英文兩岸政策失焦，兩岸陷入空轉，賣弄「芒果乾」（亡國感），蔡英文則反擊，當初「種芒果」的就是馬前總統。對此，自由作家洛杉基直言，由馬來對付蔡總統，互噴口水，就能讓韓國瑜團隊把注意力放在國政的「牛肉」上，這是最佳戰略。

馬英九基金會昨舉辦「哪來的芒果乾？」國安問題研討會，馬英九稱蔡總統執政3年來，「反中」已成為整肅政敵武器，「聯美抗中」實質上無助台灣外交、國防，應回到「九二共識」才有助重建兩岸互信。這番話引來蔡英文反擊，稱當初「種芒果」的就是馬英九。對此，洛杉基認為，兩人互噴口水，能讓韓團隊把注意力放在國政的「牛肉」上，這是最佳戰略。

洛杉基也提及，馬前總統在任8年，除了每天被綠營攻擊外，人民從來沒有感受到「亡國感」，兩岸空前和諧，外交也順利。反觀蔡執政三年，「亡國感」空前膨脹，洛杉基問及，為何斷交國像蒼蠅般，一個個往下掉？中共對台不斷緊縮陸客來台旅遊，在國際上不斷打壓？

洛杉基認為，一上任就種「芒果」的正是蔡英文，現在猛曬「芒果乾」餵食綠營及一般覺青。相較之下，馬英九不但沒種芒果，反而是大種許多鳳梨，因為他在任8年，陸客來台觀光旺旺來。

(中時電子報)