韓粉貼文引發熱議。（摘自韓國瑜總統後援會前進總統府臉書）

日前有網友貼文表示，自己的兒子在北部任職高階主管，面試一名台大畢業生，各項條件都很優秀，但卻亂批評國民黨總統參選人韓國瑜，兒子認為他品格卑劣、是非不分，決定「永不錄用」！此文一出，引發熱議，網友更起底，這名「北部高階主管」，竟然是在夜市賣深海花枝燒！

網友瘋狂嘲諷整起事件是韓粉老爸寫幻想文，如今這名蔡姓韓粉老爸出面訴苦，說自己只是隨手轉發分享文章，誰知會引發這麼大的風暴；更說不但父子大吵一架，親戚也不諒解，竟連阿姨、舅舅都打電話來罵他。

日前這名蔡姓韓粉在臉書《韓國瑜總統後援會前進總統府》粉專上發表文章，他表示大兒子在北部某大公司擔任高級主管，近日面試了一名台大畢業畢業生，專業跟外語能力不錯，談吐儀表也是人中之選。本來兒子已屬意這名台大畢業生，誰料他竟大肆批評嘲諷韓國瑜市長，最後蔡姓網友兒子在面談表寫下「品格卑劣，是非不分，永不錄用」。

這篇貼文引發熱議，不但有人批評違反就業服務法，有就業歧視之嫌；網友也很快找出「北部大公司高級主管」，疑似根本在夜市賣深海花枝燒，並嘲笑根本「韓粉幻想文」！

事後蔡姓韓粉神隱，不過據《東森新聞》報導，他出面訴苦，表示自己只是轉發分享文章，沒想到竟惹來那麼大的麻煩，更引發家庭風暴，不只和大兒子大吵一架，就連阿姨舅舅都打電話來罵人。

(中時電子報)