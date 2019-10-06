修杰楷開心老婆得獎。(圖／翻攝自臉書)

賈靜雯奪視后、龍劭華奪視帝。(影／取自中時電子報)

賈靜雯昨（5日）以《我們與惡的距離》奪下金鐘54戲劇節目最佳女主角獎，上台後她忍住不哭，感謝家人和老公修杰楷「無盡的支持」，不過下台後，打給修杰楷和媽媽就爆哭了，修杰楷對她說：「我知道妳最棒！」她也解釋被虧「過氣女藝人」的真相。

賈靜雯得獎後，就和修杰楷和媽媽通話，「一聽到他們聲音就哭了」，不過她有答應3個女兒不能哭，因為咘咘很敏感，不喜歡看到媽媽難過，修杰楷也在臉書表達驕傲和開心之情，「以你為榮，開心。最佳女主角，超棒的。我想我會很驕傲的說，我老婆真的是一名非常好演員，同時也是一位好母親、好老婆、好女兒、好家人...你真的很棒」，感性發文讓粉絲也紅了眼眶。

而賈靜雯在發表得獎感言時，還謝謝金牌製作林昱伶，自嘲因為她和經紀人說用了「過氣的女藝人」，讓她看到自己的努力，而在慶功宴時，賈靜雯也解釋是經紀人向製作人說「謝謝你們用快要過氣女藝人」，因為經紀人很愛她，常開這種玩笑，林昱伶也搞笑說，合作前對賈靜雯的印象「一直出現在社會版和新聞版。」

賈靜雯也透露拿到的獎金會孝敬媽媽，她被認為是人生勝利組，她謙虛說不敢當：「就是很幸福，不敢講勝利，但她很珍惜每一個階段，也很謝謝過去的自己。」

(中時電子報)