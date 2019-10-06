本周事業運前三名:

1.雞

工作:本週運勢當旺，為第一名。業務人員業績再衝高，勢如破竹，令人羨煞。你對自己充滿信心，心想事成。

1.豬

工作:本周運勢紅不讓，同為第一名。業務洽談機會多多，持續積極找尋新的合作股東，整合資源，共創共榮。

2.羊

工作:本周運勢終於上升，為第二名。有出差機會，貴人提拔機會大增，盡量爭取。你一心想開拓更寬廣的業務人際平台上。

2.猴

工作:本周運勢轉強，同為第二名。人因夢想而偉大，你願意因夢想踏實，再辛苦你都不埋怨，只希望一切付出是有代價的。

2.狗

工作:本周運勢陡升，同為第二名。喜歡打長期戰的你，讓上司見識了你的實力及耐力，終究獲得相對的成果與報酬。

3.鼠

工作:本週運勢上升，為第三名。別人放假你努力工作，並非視財如命，而是責任使然。新的工作也是新的嘗試。

3.龍

工作:本周運勢漸漸向上，同為第三名。擅於多元化投資理財的你，看好新技術，與年輕團隊的腦力激盪，改變觀念不少。

財運前三名(圖/中國時報提供)

本周財運前三名:

1.雞

財運:本周偏財運第一名，大多是來自於業績獎勵，甚至是有朋友熱情贊助，不求回報的紅包。現金豐厚，羨煞旁人。

2.狗

財運:本周財運興旺，但大多數是別人欠你的錢終於還清。所得收入也是以正財為主，業務獎金為輔。

3.龍

財運:本周財運旺盛，由於你對於金錢的敏銳以及積極賺錢的態度，善用理財，各種基金，股票收入為主。

3.鼠

財運:本周財運提升，辛苦工作的業務提成總算安全入袋。還好你不張狂告訴太多人，以免被劫財。

愛情運前三名(圖/中國時報提供)

本周愛情運前三名:

1.豬

愛情:感受甜蜜愛情的一週，難得的假期，男朋友特別會製造浪漫，帶你遊山玩水，吃香喝辣，好不甜蜜。

2.羊

愛情:本周愛情運旺，未婚女性桃花大開，大地回春，放開胸懷，留意適合對象，好好談一場可結婚的戀愛吧。。

3.龍

愛情:本周愛情運不錯，另一半轉換工作新跑道收入變豐，經常帶你去吃喝玩樂，真是開心也感恩他的用心。

健康運前三名(圖/中國時報提供)

本周健康運前三名:

1.虎

健康:健康運挺好，維持固定的運動讓你精神飽滿，神采奕奕，比同年齡的人更顯年輕，整體生活，心情也變得更好。

2.雞

健康:健康運勢佳。保持心情愉悅，多吃蔬果 ，為地球盡一份心力，低碳做環保是你的健康心願。

3.龍

健康:本周健康運尚可，循序漸進的減肥計劃，又因假期到來而破壞，如何能夠在美食與體中之間取得平衡。考驗著你的毅力。

3.豬

健康:健康運不錯，注意便秘問題的情況，長期有此困擾者，試著起床空腹喝蜂蜜水，可以改善調理。

(圖/曼樺老師提供)

(中時 )