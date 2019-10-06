自從史考特2016年辭去湖人總教練後，儼然變成抹黑湖人第一高手！儘管湖人明星前鋒「小皇帝」詹姆斯矢志成為NBA史上最佳球員，史考特卻認為詹皇就連湖人隊史最佳球員都算不上，這份榮譽永遠屬於魔術強生和「天勾」賈霸。

「詹姆斯永遠不可能成為湖人隊史最佳球員，」史考特接受美國八卦媒體《TMZ》突襲訪問時表示，「因為這項榮譽屬於魔術強生與賈霸，值得注意的是，布萊恩或許也該列在這個討論範圍之內。」擺明就是看衰詹姆斯在湖人的前景。

其實這些評價由史考特說出，也算具備一定可信度，因為在他14年球員生涯當中，大部分時間都在湖人打球，也拿過3次總冠軍，退役之後轉任教練，他曾幫助籃網闖進總冠軍賽，可惜隨後轉任湖人教頭，只待兩季拿38勝就被開除。

當史考特2016年4月被湖人解雇後，至今始終找不到新工作，始終埋怨自己不該丟掉飯碗的他，受訪時經常唱衰湖人未來，如今批評詹姆斯當不了湖人隊史最佳球員並不意外，不過他最後仍然強調，詹皇有機會替湖人帶來更多冠軍。

(中時電子報)