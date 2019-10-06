台中市大雅區違章建築紙器廠3日發生大火，台中市政府第一時間除先協助家屬度過難關，也立即展開跨局處溝通，後續將全面清查違章工廠，針對有公安疑慮者進行跨局處橫向通報；其中，如有明顯違法事實及公安疑慮，立即啟動「快速打擊」機制，當日即刻稽查開罰、最重停工，「全年無休，週日照常出動」。

市府指出，違建是全國性問題，目前全市查報未拆違建案截至 9月止達8萬7,904件，平均每月拆除200件以上，但查獲或被檢舉的違建卻高達600件以上，「拆的速度不敵新增的案數」，呼籲民眾切勿知法犯法自蓋違建。市府過去曾制定《台中市強制拆除違章建築收取費用自治條例》草案，但送議會審議均遭退回，也將再次提案送審，遏止新違建。

市府表示，將清查全市違章工廠，其中，如有公安疑慮者，立即進行跨局處橫向通報，並專案列管。市府將請經發、都發、環保、消防等局處，未來每周至少3天針對違章工廠進行跨局處聯合稽查，如查獲明顯違法事實及公安疑慮，立即啟動「快速打擊」機制，當日即刻稽查開罰、最重停工，全年無休，週日照常出動。

另一方面，經發局也將積極輔導未登記工廠合法化。經發局指出，台中市目前未登記工廠推估約1.8萬家，經發局依《產業創新條例》及《都市計畫法》等規定，正積極辦理潭子聚興產業園區、神岡豐洲科技工業園區二期及擴大神岡都市計畫產業園區等，盼解決企業缺地問題。

經發局強調，針對低汙染的未登記工廠，依據《工廠管理輔導法部分條文修正案》，只要在105年5月20日前屬低汙染的未登記工廠，可依修法後的法令規定，申請為特定登記工廠，納入管理輔導提改善計畫。經發局也呼籲中央加速相關子法修訂進度、簡化群聚未登記工廠地區規劃程序，並檢討使用效率低的國有及台糖土地，由中央整合規劃開發釋出。

(中時 )