中華民國生日快樂！「雙十光復．樂遊新村」系列活動自即日起至10月31日在霧峰光復新村摘星基地登場，週週有不同文創活動與體驗課程：期間只要身穿紅、白、藍三色服飾，不限金額消費，即可獲贈「特色國旗明信片」1張，歡迎把握機會到光復新村走逛。
勞工局表示，霧峰光復新村是該局近年重點扶持的青年創業基地，不僅青年們在此綻放燦爛的文化創意，村內紅磚黛瓦、綠意環繞，也是網紅及婚紗業者熱愛的取景亮點。
「雙十光復．樂遊新村」系列活動由摘星青年攜手策劃，邀請民眾呼朋引伴於10月樂遊光復新村，活動期間村內國旗飄揚，遊客可以在樹下悠閒品茶、看書，搭配香醇咖啡、貓特調及可頌甜點，或體驗手洗愛玉、棒棒糖鉤針、水泥植栽課程及曼海蒂療癒紋身等；還有多場街頭藝人及樂團巡迴表演，包括吉他演唱、非洲鼓表演、中國笛演奏，精彩可期。
勞工局強調，歡迎民眾穿著有國旗意象的衣服前往光復新村，歡慶台灣生日！獲贈特色明信片後可在背後留言，並懸掛在光復新村隨國旗飄揚，活動結束後將統一寄出。相關活動詳情及資訊可至「雙十光復．樂遊新村」活動連結、光復新村FB粉絲專頁連結查詢，或洽詢光復新村創業青年服務中心0966-523671。
(中時 )
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