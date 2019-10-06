台中市政府積極打造安全友善公園環境，推出「台中美樂地(Taichung Melody)」計畫，分短、中、長期改善公園內兒童遊戲場安全及公廁設施。為建構安管人員更完整概念，市府日前舉辦「兒童遊戲場安全管理人員研習」，邀請SGS台灣檢驗科技講師王俊傑，講解兒童遊戲場法令規範、檢查與保養方法、安全管理及傷害預防等，希望逐年改善全市老舊公園，讓孩子玩得開心、有保障。

建設局長陳大田說，台中市共有547座公園，其中有461處附設兒童遊戲場，為因應衛生福利部「兒童遊戲場設施安全管理規範」規定，保障小朋友遊戲安全，市府除了每日派員巡查公園遊戲設施之外，也遵循國家標準CNS12642、CNS12643等規定，委託專業檢驗機構，針對遊戲場進行安全檢驗，希望主動發現問題，及早預防並解決。

陳大田表示，公園遊戲場檢驗有三大重點項目，分別為遊戲場規劃、遊戲設備及遊戲場鋪面材料緩衝性能，目前市府正加速辦理全市各公園遊戲場的安全檢驗，預計今年底可全數檢驗完成，後續將依據檢驗結果，陸續改善遊戲場，預計於110年底前可改善完成。

建設局強調，此次研習課程，特別邀集市府教育局、社會局、觀光旅遊局、經濟發展局、運動局、食品藥物安全處及各區公所同仁參與，希望建構安全管理人員更完整的概念與程序，一同為公園安全把關。

(中時 )