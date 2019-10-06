第19號颱風哈吉貝由於大氣海洋的環境良好，未來48小時，有快速增強(RI)的機會！天氣風險管理公司總監賈新興指出，「哈吉貝」未來72小時以西北西、朝琉球那霸的海面前進，隨後受北方短波槽的激發，有增強為「超級颱風」的機會，其中有將近99%的機率會往日本而去，「當然在這94組預報中，有1個特例獨行，發生的機率極低，但對臺灣的影響最大。」
賈新興在臉書說道，歐英美各國系集預報路徑顯示，96小時預估的路徑逐漸分散，但仍以朝北北東方向，往日本而去的機率最高，但是94組預報中，有1個路徑特例獨行，發生的機率極低，對臺灣的影響最嚴重！但大致而言，往日本而去的機率將近99%「10/13到10/14，對日本的衝擊非常非常非常大！」
賈新興說，隨著全球暖化，海洋也暖化，研究顯示當颱風跑到中緯度地區時，仍維持相當的強度，這對美、日、韓而言不是個好消息。
文章來源：賈新興FB
(中時電子報)
#颱風
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