賈新興說，有1個特例獨行，發生的機率極低，但對臺灣的影響最大。(翻攝自 賈新興臉書)

第19號颱風哈吉貝由於大氣海洋的環境良好，未來48小時，有快速增強(RI)的機會！天氣風險管理公司總監賈新興指出，「哈吉貝」未來72小時以西北西、朝琉球那霸的海面前進，隨後受北方短波槽的激發，有增強為「超級颱風」的機會，其中有將近99%的機率會往日本而去，「當然在這94組預報中，有1個特例獨行，發生的機率極低，但對臺灣的影響最大。」

賈新興在臉書說道，歐英美各國系集預報路徑顯示，96小時預估的路徑逐漸分散，但仍以朝北北東方向，往日本而去的機率最高，但是94組預報中，有1個路徑特例獨行，發生的機率極低，對臺灣的影響最嚴重！但大致而言，往日本而去的機率將近99%「10/13到10/14，對日本的衝擊非常非常非常大！」

賈新興說，隨著全球暖化，海洋也暖化，研究顯示當颱風跑到中緯度地區時，仍維持相當的強度，這對美、日、韓而言不是個好消息。

中天新聞

(中時電子報)