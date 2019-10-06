洋基投手田中將大今年第2度入選明星賽，例行賽還有1次完封，但整體來說他投得不好，自責分率4.45生涯次高，也是加盟洋基6年第2度跌出球隊前十強，淪為三號先發戰力。但田中到了季後賽總是特別厲害，包括6日打敗雙城，生涯6戰都撐滿5局，每戰失分不超過2分，自責分率壓到1.54。

田中對雙城G2賽前宣告已取回必殺技，即是他招牌的指叉球。今年田中的指叉球嚴重失靈，開季就讓捕手擔心，他坦承很多時候不得不將之封印，改用其他球種代替。然而季後賽登板前他總算發現遺落的神兵，「我什麼方法都試過了，包括調整握法，但始終沒起色。一直到季末我終於尋回昔日的指叉球，這一仗(雙城G2)我對指叉球很有自信。」

此戰對上雙城首位打者，田中就送出3顆指叉球做為暖身，15個出局者有6人是打了指叉球(包括1次三振)而出局。面對炮火凶猛的雙城，總計5局失1分，送出7K，只被敲3支一壘打。加上隊友前3局打下8分，讓他投得更自在。

這跟2017年的情況很像，該年例行賽是田中旅美表現最差的一年，季後賽前被紐約媒體評為「不可信任」。沒想到他3場季後賽20局僅失2分，表現好到甚至有人預測他會跳脫合約。去年洋基1勝3負不敵紅襪，唯一獲勝那場就是田中投的(5局失1分)。太空人和紅襪他都扛得住，當然也不會害怕雙城了。

(中時電子報)