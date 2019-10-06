據4日公布的民調，總統蔡英文民調仍穩居第一，贏國民黨韓國瑜超過10%。資深媒體人李艷秋曾對此表示，「韓的問題不在支持度落後，在於討厭度領先」。但同為資深媒體人的政論名嘴黃創夏卻有不同意見，黃認為，韓國瑜真正問題不是「被討厭」，很多人是「害怕」！

李艷秋4日在臉書PO文直指，「韓國瑜的問題不在支持度落後，在於討厭度領先。」李艷秋提及，「去年韓在高雄也是最後三個月開始翻轉，他現在還能重演去年的奇蹟嗎？」選舉情勢變化莫測，沒有人能預言，韓應該還有努力的空間。但他必須徹底面對三個面向，「蔡英文撿到砲、韓粉到處樹敵、自己本身的領袖高度」。

李艷秋也給韓建議，「韓國瑜必須認清，他不是個只管颱風放不放假的地方首長，他要告訴選民他當總統，和蔡英文主政的台灣有何不同？」。

黃創夏卻不認同李艷秋說法，他先是澄清，「反駁前輩豔秋姐有點不好意思⋯」，但他仍要說，韓國瑜的問題真的不是「被討厭」！很多人是「害怕」，害怕甚麼？黃強調，正是「今日高雄、明日台灣」，他直言，「想到這種惡夢，真的是吃再多安眠藥也沒用」！

但網友卻不認同他觀點，直說「這點我比較不同意創夏，韓能力不足，沒什麼好害怕，但是我不想未來四年每天都看到他的新聞」、「今日高雄怎麼了嗎？陳菊在有比較好嗎？」、「你真大膽，竟敢『反駁』豔秋姐...你要說『補充』前輩」。

(中時電子報)