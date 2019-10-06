開羅今天表示，埃及、衣索比亞與蘇丹在蘇丹首都喀土穆針對一座備受爭議的尼羅河水壩舉行會談，但因衣索比亞之故，談判再遇「僵局」。

衣索比亞2012年起在青尼羅河（Blue Nile）興建「雄偉復興大壩」（Grand Renaissance Dam），埃及卻堅稱這座龐然大壩會大幅減少該國水供應，大壩興建計畫因而爭議不斷。

埃及灌溉部在新一輪喀土穆會談結束後表示：「針對雄偉復興大壩的協商遇到僵局。」

埃及宣稱，衣索比亞代表團「否決所有把埃及水利益列入考量的提案」，卻提出一個「未保證」往後若出現乾旱會如何處理的提案。

埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）今天稍晚在推特表示，他密切關注這場談判，而談判「沒有帶來任何正面結果」。

他也說，埃及「矢言捍衛水權」。

埃及國內灌溉與飲水約9成仰賴尼羅河，他們表示，1929年與1959年的條約保證了埃及在尼羅河享有「歷史性水權」。

埃及擔心，衣索比亞快速興建大壩，可能導致數以百萬計埃及人飲水與食物短缺。

(中央社)