美國國務卿蓬佩奧今天埋怨，在烏克蘭「電話門」彈劾調查上，民主黨陣營是在「騷擾」白宮，發傳票要白宮交出相關文件，還說這是「愚蠢的『逮到你了吧』遊戲」。

蓬佩奧（Mike Pompeo）正在出訪南歐各國，目前來到最後一站雅典。他說：「問題就出在這裡，全世界不聚焦在對的事情上、在攸關利害關係的事情上、在影響民眾日常生活的事情上，反而沉迷於某些愚蠢的『逮到你了吧』遊戲」。

「你們要知道，這毫無助益，無法幫助民主茁壯。」

路透社報導，蓬佩奧這番話，是他在演說結束後被問到，美國總統川普和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）7月間的通話，是否含任何會引發進一步調查的「危險信號」。

蓬佩奧說：「我不認為這裡有任何人對這件事特別感興趣…我認為他們希望知道美國和希臘的雙邊關係。」

法新社報導，同時間，蓬佩奧稱，民主黨領導的幾個國會彈劾調查委員會為了取得相關文件，直接接觸國務院員工而非透過部會律師，這麼做等於是「騷擾、傷害」國務院員工。

「這是騷擾，我不會讓這種事發生在我的團隊上。」

美國有線電視新聞網（CNN）引述聯邦眾議院外交事務委員會幕僚的話說，川普與澤倫斯基7月25日通話那天，蓬佩奧坦承他在場聆聽，但並未依傳票期限於昨天交出電話門相關文件。

美國幾個國會委員會發傳票收集相關文件，是因有愈來愈多證據顯示，川普濫用職權，試圖透過扣住美國軍援的方式，施壓烏克蘭總統調查政敵、民主黨2020總統參選人拜登（Joe Biden）的醜聞。

川普今天反擊說，沒有所謂的交換條件，堅稱他的職責是調查「貪腐」。他告訴媒體說：「我不在乎拜登的選戰，我在乎的是貪腐行為。」

(中央社)