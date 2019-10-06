高市勞工局長王秋冬（中）好人緣，不少台中自強活動點名要他出席。（柯宗緯翻攝）

十月十日國慶日即將到來，前台中市長胡志強團隊的核心成員王秋冬，，被高雄市長韓國瑜延攬為高雄市勞工局長。他首次到南部服務，無法理解為何高雄以前不掛國旗?他認為，雙十慶典掛國旗是天經地義的事，不能理解「一個國家懸掛國旗怎麼會分成北部和南部？」

之前韓市府勞工局長懸缺已久，最後由前台中市民政局長王秋冬出任，這也是第2位前台中市長胡志強團隊的核心成員南漂助韓。

據《中評社》報導，王秋冬首次到南部服務，把雙十慶典掛國旗的習慣帶到高雄，在綠營長期執政後變天的高雄，韓國瑜上任第一次雙十節，勞工局5棟建築就率先掛出青天白日旗，王秋冬就是主要推手。

而勞工局搶先完成後也吸引到市府團隊的目光，隔天在市政會議上討論，韓國瑜就要求各局處也主動去進行。王秋冬很納悶「為什麼不掛國旗?」他不懂為什麼以前不掛，但掛國旗絕對是應該的，台灣中北部主要都市都會這麼做，這也是一個好習慣，應該要盡量鼓勵才對。

王秋冬也質疑，「一個國家懸掛國旗怎麼會分成北部和南部？」怎麼過了濁水溪就沒有這項傳統，這樣確實不妥。他曾好奇問幕僚「有多久沒掛？」得到的答案是「記不清楚多久沒掛了」，他不死心繼續追問其他資深局處首長「到底多久沒掛？」居然得到「居然得到從來沒看過街頭上有國旗飄揚」的回答，讓他決定要率先在1日就掛出國旗海。

(中時電子報)