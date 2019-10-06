總統蔡英文昨遭前總統馬英九質疑操弄人民恐懼「芒果乾（亡國感）」，蔡則回應稱，馬英九對時空環境轉換，可能還停留在很久前。她說若有亡國感，「相信當初種芒果的很可能就是他」。對此，韓國瑜北部競選辦公室副執行長孫大千點出蔡的四大謊言，直言蔡英文真不愧是兩岸關係的「敗家子」。

孫大千在臉書指出，蔡英文執政三年多，竟可把馬英九辛苦經營建立的台海之間和平穩定、共存雙贏的兩岸關係摧毁殆盡。「家是蔡英文敗掉的，責任居然還要馬英九來擔」。

孫也提出蔡英文的四個謊言，包括一、蔡英文表示，在兩岸政策上，「目前政府採取不挑釁但堅持主權立場」，但從2016年以來，民進黨政府片面破壞兩岸現狀，算不算是挑釁的行為？二、蔡英文說民進黨政府「在外交上也爭取更多國際社會尤其是民主國家的支持」，除了台灣自甘墮落擔任美國的小弟以外，雪崩式的斷交浪潮和完全走不出去的國際困境，算哪門子支持？三、蔡英文說台灣在國防研發或軍事採購上，也增加許多自我防衛能力，「最近才砸下一筆2000多億的對美軍事採購又是怎麼一回事呢？」四、蔡英文認為「現在的情勢是不一樣的」，孫諷刺表示，兩岸關係之所以不一樣，甚至情況越來越糟，不都是蔡英文搞出來的？

孫大千直言，「小英牌芒果乾」根本就是蔡英文自種、自製、和自銷的吧！

(中時電子報)