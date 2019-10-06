浦和紅鑽將較多的注意力放在亞洲冠軍盃的賽事。（達志影像）

清水心跳＠浦和紅鑽 日甲足球 開賽時間 10/6 (日) 16:00 單場+場中投注

浦和紅鑽中場阿部勇樹 Yuki Abe 停賽期滿將可復出，而中場主力武富孝介 Kosuke Taketomi 則因傷暫時休戰。

清水心跳中場 Renato 上一場聯賽因受退場，今場不確定是否可以繼續比賽。中場 石毛秀樹 Hideki Ishige、後衛 吉本一謙 Kazunori Yoshimoto 以及守門員 六反勇治 Yuji Rokutan 皆因傷沒有被列入名單當中。中場 瀧裕太 Yuta Taki 則已經開始操練有望復出。

浦和紅鑽對上一場聯賽作客面對 鳥栖砂岩 雖然曾領先2:0，及後被對手超前至2:3，幸好最終憑著前鋒 杉本健勇 Kenyu Sugimoto 於最後階段的進球，以3:3戰平。浦和紅鑽除了聯賽之外也需要應付亞洲冠軍盃的賽事，在聯賽的戰意顯得較低。上一場聯賽正好證明當球隊領先時，便會放慢腳步有所保留，所以球隊慢慢地在聯賽中也掉進降級區邊沿。

清水心跳上一場聯賽以6:0大勝湘南比馬。後衛 Elsinho 及 中場 西澤健太Kenta Nishizawa 各人分別進2球、再加上前鋒 Douglas 及中場 河井陽介 Yosuke Kawai

也各建一功，令球隊取得聯賽2連勝，更攻進9球。在近期火力強大的狀況下，清水心跳本場聯賽必會以全取3分為目標，絕對會全力作客擊敗浦和紅鑽。

浦和紅鑽在近5場的聯賽當中跟對方合作製作出17個進球，對上一場聯賽亦以3:3 打平。清水心跳的比賽進球數也不少，近兩場聯賽打進總共9球，也曾經以0:8以及0:4大敗於對手。所以本場比賽進球數也應該會偏高。

兩隊上賽季對賽中浦和紅鑽主場得勝，作客跟清水心跳則打平。今季較早時的聯賽對賽中浦和紅鑽以2:0作客獲勝。

湘南比馬7月的比賽中曾一度有5戰4勝的紀錄。（達志影像）

川崎前鋒＠湘南比馬 日甲足球 開賽時間 10/6 (日) 18:00 單場+場中投注

湘南比馬前鋒 大橋祐紀 Yuki Ohashi、中場 澤田恒 Ko Sawada 及 中川寛斗 Hiroto Nakagawa 今場比賽受傷將缺席。Crislan 上場聯賽復出並替補上陣。

川崎前鋒的傷兵名單跟上星期沒有改變。後衛奈良龍樹 Tatsuki Nara 仍在養傷階段還沒有全面復操。

湘南比馬對上一場聯賽於主場被作客的清水心以 6:0 擊敗，防守表現實在有夠差勁。雖然在7月的比賽中曾一度以 5戰4勝的戰積令球隊脫離降級區，但最近5場比賽只得2和3敗，更被進了13球。上一場聯賽落敗後，目前跟第16位的降級區只剩3分距離，而對手清水心跳則反以4分力壓湘南比馬。湘南比馬本季掉球數為聯盟內第二最差，看來他們降級的機會相當高。

川崎前鋒上場聯賽以1:2不敵作客的神戶勝利船，唯一的入球是由中場 長谷川龍也 Tatsuya Hasegawa 於補時階段攻入的。在球季初以連續15場不敗走勢後，最近8場只得1勝，而也只是主場擊敗榜末的磐田山葉。要連續三季奪得聯賽冠軍不太樂觀，距離榜首有9分之差。

雖然預計川崎前鋒將會勝出，但湘南比馬近10場比賽中就進了18球，只有上一場沒有取得進球。湘南比馬今場應該有力在川崎前鋒取得進球，但預計最終仍會落敗，最少會有3個入球出現。上賽季對賽兩次也都平手，本季對上一次聯賽對賽川崎前鋒於主場勝出2:0。

沃夫斯堡上週作客1:0小勝梅恩斯。（達志影像）

柏林聯＠沃夫斯堡 德甲足球 開賽時間 10/6 (日) 21:30 單場+場中投注 FOX體育

沃夫斯堡瑞士前鋒 梅赫梅迪，因鼠蹊受傷應該要再休戰一段時間；但後衛馬賽爾 提瑟蘭已可上陣，上一場聯賽更一箭定江山，助球隊勝出。

柏林聯前鋒塞巴斯蒂安波爾特需要繼續停賽。另一前鋒阿卡奇高吉亞上週傷出後，將會跟格里斯查 普羅梅爾及後衛弗洛里安胡布納一同休息。

沃夫斯堡上星期作客1:0小勝梅恩斯，與拜仁慕尼黑共同一樣是聯賽唯二的不敗之師。柏林聯上週主場再負法蘭克福1:2，而且踢至比賽後段才有進球，連吞3場敗仗，每場皆掉2球。沃夫斯堡狀態跟實力都遠勝柏林聯，雖然週中有歐霸盃的比賽，但回到主場取勝問題應不大。雙方上次對戰，沃夫斯堡以3:0勝出。

曼聯週中歐霸盃大部份均起用小將作賽。（達志影像）

曼聯＠紐卡索聯 英超足球 開賽時間 10/6 (日) 23:30 單場 Eleven Sports

紐卡素上仗因中場以撒克海登粗暴方式攔截對方球員領紅牌出場，引致球隊大敗一場，並因此需要停賽3場。本場比賽預計南韓中場 奇誠庸會上陣。日本國腳武藤善则 Yoshinori Muto 上仗雖然獲得先發機會，可惜因在少打1人之下需要配合戰術調動被提早調換休息；本場球隊遇上強敵，預料備受壓力的領隊 布魯斯會選擇以喬靈頓作單前鋒作防守反擊支柱，高大前鋒安迪卡羅爾預計會繼續先當替補。備受青睞的翼鋒 Sean Longstaff 及攻擊力甚強的馬修瑞奇，繼續會因傷缺席。

經過週中歐霸盃比賽過後，預計法國中場保羅普格巴以及英格蘭前鋒馬庫斯拉西福德，可以正選先發。門將大衛德赫亞、中後衛哈利麥奎爾、上仗聯賽取得進球的中場史考特麥克托米納以及安德烈佩雷拉，在週中稍作休息後這場應可再獲重用。

紐卡素開季以來戰績強差人意，只得一場爆冷門擊敗熱刺，枇包括上仗上半場在少打1人之下，兵敗如山倒，0:5 敗於萊切斯特城腳下。如今缺少了硬朗防守中場以撒克海登，就算於主場亦不被看好。曼聯今季表現不如理想，特別在作客的比賽仍然未嘗一勝；但本場正值對手處於低潮，應好好把握機會。雙方近4次聯賽交手，曼聯3勝1負。近3次聯賽交手，有2次「總進球」2球或以下。

(中時電子報)