2020台灣燈會在台中，台中市警方強力放送招募志工訊息；圖為2019年台中燈會主燈。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

2020台灣燈會於明年2月8日在台中市登場，預計招募5000名志工，為迎接盛事，台中市各警分局大拚場，指示承辦業務組，強力放送招募志工訊息。社區治安座談會、警察志工平台、守望相助隊都宣傳；警方表示，年滿16歲、領有志願服務紀錄冊的民眾都可報名，讓來參觀燈會的民眾看見台中人的熱情。

太平警分局招募「燈會高齡志工」群，表示邁入高齡社會，鼓勵銀髮族走出戶外，藉由服務人群，拓展人際關係，活耀老化；尤其阿公、阿嬤熱情、親切，對導覽業務有熱忱資，招募年齡從55歲到65歲，因考慮長輩舟車勞頓及夜間交通問題，暫以文心森林公園燈會副展區為主。

日前市警二分局利用警局臉書直播放送「台灣燈會在台中」的活動盛事，廣為宣傳，日前趁「守望相助隊示範觀摩演練」上萬人參加活動的機會，向各守望相助隊員們，宣傳燈會招募志工訊息，不遺餘力。

市警三分局則鼓勵透過「2020台灣燈會志工整合服務平台」踴躍報名參加，加入志工服務的行列，一同將台中行銷出去，讓遊客感受台中人的熱情與美好。2020台灣燈會招募志工目標為5000名，目前市府要求各單位發布招募訊息，歡迎有熱忱的志工報名。

(中時 )