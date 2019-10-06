金鐘54得獎公佈！龍劭華奪視帝 賈靜雯《與惡》奪視后！

66歲的龍劭華等了40年，終於一圓夢想，以大愛《菜頭梗的滋味》拿下金鐘獎男主角獎。6年前已拿過迷你劇視帝的他表示自己不會漲價，「有戲拍就很高興了！我還跟經紀人說不要簽3年、5年，要簽就一輩子、終生，我要演到不能演為止！」他半開玩笑也看似認真地說，他怕自己如果沒戲演，「會很早就走了」，萬一我早走，大家也會傷心吧。

溫昇豪（左起）、龍劭華、曾珮瑜出席民視金鐘慶功宴。（羅永銘攝）

他與合作《雙城故事》的溫昇豪都雙料入圍，最後各自以《菜頭梗的滋味》、《我們與惡的距離》抱回一座男主、男配角獎，兩人6日凌晨與角逐女主角獎失利的曾珮瑜一起出席民視慶功宴，民視今年入圍10項全軍覆沒，但也大器祝賀他們。龍劭華因記錯自己得獎的戲，上台時不停感謝民視和青睞影視。他事後笑說，心裡以為會拿男配角獎，所以內心想的得獎感言都是入圍男配角的《雙城故事》劇組。

被問此刻拿到視帝的對他的意義，他開頭第一句話就是感觸萬千的「不要讓我哭」，「年輕時企圖心重，一直想得到這個男主角獎，槓龜過程中經常對得獎結果放砲幹譙，得罪這麼多人。後來覺悟、反省，現在也放下、不在意了，覺得有入圍就好，誰得獎都應該，沒想到，卻拿到這個大獎」，放下得獎執念後，他反而圓了40年的夢想。

龍劭華帶女兒陳璇出席金鐘獎，樂誇女兒果然是他的幸運物。（羅永銘攝）

龍邵華說自己如果不拍戲、沒受重視，可能會得憂鬱症，所以希望工作要不斷地接，他喜歡有事做，「我心態還這麼年輕！」片酬都交給老婆的他開玩笑說：「賺錢對我來說沒有用，我拿不到一毛錢，我只是賺錢機器，拍戲賺的是成就感。」

他說自己一直想拉拔女兒陳璇起來，一方面也是希望自己也許就可以不用這樣拍，因為從小至今一輩子勞苦，拍戲拍了幾十年，經常沒日沒夜，偶爾也會怨嘆。只是自己也是矛盾的人，有時才休息個兩天，就會開始煩惱沒事幹，每天起床後坐在書桌前就不知道要幹嘛。

他透露自己憂鬱、躁鬱症嚴重，又有幽閉恐懼症，連平常陪妻女去大賣場因為不能吸菸，只要超過10分鐘就會躁鬱到擺臭臉，這次出席頒獎典禮，幾乎每個廣告破口他都要出去抽菸透氣，一晚出去5次，後段就靠忍耐。所以拍《雙城故事》時，必須搭長途飛機去舊金山拍攝，對他來說是非常痛苦的事，他當時只能在飛機上一直走，平常搭機出國玩，航程也不能超過3個多小時。

★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時電子報關心您：吸菸有害健康！

(中時 )