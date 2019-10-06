民進黨籍台北市議員許淑華。(本報資料照)

近日最新出爐民調，總統蔡英文皆大幅領先高雄市長韓國瑜，甚至超過10%。被民進黨徵召參選松山、信義區立委的台北市議員許淑華分析，蔡領先韓靠3個特色，但也坦言蔡英文的民調無法反應到政黨支持上，全台的綠營立委選情都得各自努力。

據《中評社》報導，民進黨台北市議員許淑華分析，2020大選倒數百日，目前在十多項民調中蔡英文都領先國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜。她認為，首先蔡英文在年初、黨內初選階段開始變改變自己接觸民眾的方式，如到西門商圈逛街等，跟民眾、年輕人的互動改變了，所以網路聲量在那段時間的提升是看得到的。

許淑華說，第二點，蔡英文在外交手腕上，讓台灣跟美國的關係不只是升溫，也獲得滿大的好感，這是蔡「最擅長」的一塊，因此讓民眾覺得一個總統就是要有這種國際觀。

第三個是當中國在國際外交空間上打壓台灣時，蔡英文展現出來的毅力與決心，堅定自己的立場與態度，讓年輕人有感，而這也是為什麼在年輕人的支持率上急速上升。許淑華說，蔡英文領先韓國瑜，是在於個人特色的凸顯，展現出了總統高度。

雖然小英民調高，但許淑華坦言，民進黨的政黨支持度並沒有攀升，主要是因為民進黨執政造成執政的包袱，所以蔡英文的民調確實不會反應到政黨支持度上，整個立委的選情大家都要各自加油。

(中時電子報)