至少要等明年2月才能復出的克雷湯普生(左)，只能坐在場邊觀戰。(美聯社)

僅管是勇士全新主場大通中心首場賽事，湖人卻不給對方留下任何情面！靠著「一眉哥」安東尼戴維斯22分、10籃板，「小皇帝」詹姆斯也拿15分、8助攻，湖人6日以123比101宰翻地主勇士，拿下熱身賽首勝，隨即準備搭機飛往大陸。

正如先前媒體預期，詹姆斯以先發控衛身分上場，搭配安東尼戴維斯、麥基、丹尼格林、布雷德利組成湖人先發陣容，一開賽就完全不給勇士面子，打出11比0猛攻，首次披上湖人戰袍的安東尼戴維斯，更在首節獨拿17分、7籃板。

面對湖人由詹姆斯和安東尼戴維斯帶起的兇猛攻勢，柯瑞總算有所回應，雖然他的三分外線表現低迷，仍靠切入與中距離，幫助勇士逐漸縮小落後差距，甚至一度縮小到只剩4分，可惜打完上半場，勇士仍以51比59落後來犯的湖人。

畢竟這是雙方第1場熱身賽，兩隊下半場就讓主力全部休息，只讓替補陣容打完剩餘比賽時間，可是湖人仍然毫不客氣，一度擴大領先差距到25分之多，也讓勇士球迷看不下去，逐漸提前離場表達無言抗議，勇士確實輸得太難看了。

除了詹姆斯與安東尼戴維斯稱職演出，丹尼爾斯也替湖人拿下14分，麥基10分、13籃板，「魔獸」霍華展現回春跡象，拿9分、9籃板。湖人接下來隨即搭機飛往中國上海，準備迎接10日的上海賽，以及12日的深圳賽，對手將是籃網。

勇士則以柯瑞18分最高，但他三分球投5中1，菜鳥後衛波爾貢獻17分，首次穿上勇士球衣出賽的羅素，表現相當失常，他上場打了18分鐘，投9中2，含三分球4投0中，只得4分，看來他還需要更多時間融入勇士進攻體系中。

(中時電子報)