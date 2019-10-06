港鐵周日早上(6日)表示，經過審視修復工作的複雜性，並與警方及相關政府部門進行風險評估後，重開45個車站，其餘48個車站繼續關閉。為了騰空更多時間讓車務及工程團隊繼續餘下修復工作，列車服務將提早於今晚9時結束。

部分車站重開後，將軍澳線提供來往北角站至油塘站服務，東涌線提供來往香港站至青衣站服務。其他路線有個別車站繼續關閉，列車將不停站。服務維持約6分鐘一班。馬鞍山線及迪士尼線暫停服務。南港島線則有免費接駁巴士來往海洋公園站至堅尼地城站。

輕鐵則有四條路線暫停，包括614, 615, 705, 751，其餘路線維持15至20分鐘一班。由於個別車站因被嚴重破壞，列車不停有關車站。港鐵巴士就會提供有限度服務。

機場快線方面，由頭班車起，提供來回香港站、九龍站、青衣站及機場站服務，博覽館站關閉，列車不停博覽館。並應機管局及政府要求，下午1時起至尾班車，提供香港站至機場站來回服務，不停九龍站、青衣站及博覽館站。另外九龍站市區預辦登機手續全日暫停，香港站市區預辦登機手續服務則正常。

(中時 )