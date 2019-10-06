約旦政府今天宣布與教師工會達成薪資協議，結束教師長達一個月的罷工。這場約旦最長的公共部門罷工行動，導致全國150多萬學童「無學可上」。

雙方達成協議前，教師工會拒絕接受微薄加薪，譏諷這不過是「麵包屑」，約旦政府表示已無力負擔更多，進而在上週開始對工會採取法律行動。這場罷工引發的政治危機眼看就要進一步加劇。

但兩方數週來的僵局終於化解，明年開始教師津貼將從35%提高到60%。工會起初要求加薪50%，政府堅不妥協，表示這將使負債累累的約旦財務負擔更加沉重。

官員說，是約旦國王阿布杜拉（King Abdullah）下令政府達成這項高額薪資協議，此舉將考驗總理拉查茲（Omar al-Razzaz）在落實嚴苛財政改革方面的能力。獲國際貨幣基金（IMF）支持的這些改革，目標在於減少破紀錄的400億美元公債。

約旦教師聯合會（Jordanian Teachers Syndicate）副會長阿納瓦斯拉（Nasser Al Nawasrah）說：「教師要求已獲得滿足。」他也呼籲這個組織的10萬名成員立即返回大約4000所公立學校授課。

(中央社)