109學年高中英語聽力測驗第一次考試訂於本月19日（星期六）舉行，約11萬人報考，是規模相當大的考試。大考中心提醒考生，英聽測驗將嚴格執行手機必須「完全關機」，若發出聲響，將扣減全部題分。

大考中心表示，這次英聽考試編配有上、下午場次，上午場考試時間為11時至12時，下午場為14時至15時，考生須依考試通知上的場次、時間、試場及應試號碼入場應試。

試場分配表及考試地點將於10月14日公布於大考中心網站並提供網路及電話語音查詢服務。考試前不開放試場查看座位，考生可於試場分配表公布後至大考中心網站查覽考試地點及試場平面圖等資訊。

考生於考試當日需攜帶簡章規定之應試有效證件正本之一，並於入場應試時供監試人員查驗。應試有效證件包括：國民身分證、有照片健保卡、駕駛執照、護照或居留證等。

近年來手機功能愈來愈強大，甚至關閉電源後，鬧鈴在設定時間仍會響起。大考中心在本月1日特別說明考場手機違規處理原則，認定僅關閉電源、未「完全關機」，仍可能違規，而19日的英聽測驗則是首個適用的測驗。

大考中心表示，對考生來說，避免手機違規最好的方式是，進入試場時不要攜帶手機、穿戴裝置等具有「傳輸、通訊、記憶、拍攝、錄影、計算功能的物品」，就無違規可能。

如果無法將手機等行動裝置留置試場外時，那必須將它們關閉電源並置放於考場「臨時置物區」。而且，如果是手機則又務必「完全關機」，才不會受罰。

大考中心表示，考生進入試場就座前，應取下穿戴式裝置（如：智慧型眼鏡類、智慧型手錶類、智慧型手環類、耳機類等）；並將行動電話完全關機（含關閉鬧鈴、震動、提示音等所有功能），放置於臨時置物區，不得攜帶入座。

考試開始鈴響後，若發現行動電話未完全關機，不論置放位置，均扣減英聽成績3題分；若發現考生隨身攜有已關機之行動電話，或將其置放於抽屜中、桌椅下、座位旁，將扣2題分；另由於英聽測驗性質，若發出聲響，將扣減全部題分。

(中時 )