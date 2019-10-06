Calling for a ride already? Game just started. pic.twitter.com/RPo0wgFVly — YES Network (@YESNetwork) October 5, 2019

洋基與雙城的美聯分區系列賽第2戰，由「神之子」田中將大對上從開Uber到上大聯盟的24歲奇兵達布內克(Randy Dobnak)，達布內克過去在小聯盟時需要兼差當Uber司機掙錢，今年升上大聯盟後他的經歷成為勵志故事，不過洋基球迷卻因此嘲諷他，不斷在比賽中高喊「Uber」，連美媒都看不下去。

洋基球迷死忠但也瘋狂，過去惹議的案例不勝枚舉，常常用一些手段激怒對手，這次案例又多一件。達布內克與雙城簽下小聯盟合約後，因為薪水不優渥因此還在休息時間當司機，不過他並不覺得這是什麼可恥的事，還自豪的在推特個人簡介中，介紹自己是高達4.99分(滿分5分)評價的Uber司機。

不過洋基球迷顯然想盡辦法要嘲諷對手，他們在今(6)日分區系列賽中不斷對達布內克嗆聲「Uber」，連《The Athletic》的洋基隨隊記者艾德勒(Lindsey Adler)也看不下去在推特表示，「我想洋基球迷嗆『波士頓爛透了』，都比對一名需要在小聯盟兼差開車維持生計的球員嗆『Uber』來的好。」艾德勒挺身而出的言論獲得不少網友按讚及留言支持。

達布內克大學畢業後選秀落選，爭取到雙城小聯盟合約後表現亮眼，2019年一路從高階1A升上大聯盟，成為非常罕見的例子，更在雙城季後賽拿到先發機會。雖然他今天表現對洋基不理想，僅投2局就被敲6安、失4分提前退場，不過這他的勵志故事已成為大聯盟一段佳話。

賽後達布內克也並不在意洋基球迷的不禮貌行為，事實上他早就對此有所準備，「我和捕手在聊天時就問他，『你覺得今晚有幾次高喊Uber？』其實這不影響我，球迷可以做他們想做的事，我喜歡這樣。」

(中時電子報)