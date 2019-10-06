仁武加油站氣爆 兩人送醫 10:532019/10/06 旺報 林瑞益 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄市仁武區日前發生1家中油加油站氣爆意外，有兩人受傷，送醫救治。圖為仁武警分局。（本報資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市仁武區1家中油加油站日前發生氣爆意外，1名外送員在喊完「95加滿」後，隨即加油機台發生氣爆意外。共有兩人受傷，送醫救治，無生命危險。 仁武警分局調查，這起意外發生在今年9月27日傍晚5時35分，當時1名外送員到加油站加油，才喊完加滿油，加油機台就發出白光與爆炸聲。 此意外造成兩人受傷送醫。經了解，是該加油站的加油島加油槍自燃，當時由加油站員工自行撲滅火勢。 (旺報 ) #加油站 #意外 #氣爆 #外送 #受傷 也許您會感興趣 推薦閱讀 foodpanda美食外送全台覆蓋率達7成 新增宜雲屏三縣 08:422019/10/02 財經 《產業》foodpanda再插旗3縣市，全台服務覆蓋率達7成 12:332019/10/02 財經 屏東誤殺士兵主嫌王念平 台東落網 15:382019/10/02 社會 加油站「假承攬、真僱傭」 監院今糾正中油、經濟部 19:182019/10/02 政治 職安署今公布外送員安全指引 顯著風險時應停止外送 17:272019/10/03 生活 基隆青年站起挺韓 「國瑜加油站」開幕！ 19:122019/10/03 生活 食物外送員安全 勞動部要管 04:102019/10/04 財經要聞 中油：南方澳內埤漁船加油站存量可供1個月發油 19:062019/10/04 財經 南方澳漁船缺油 中油兩方案緊急救援 19:252019/10/04 財經 外送員保障自己 莫忘外送員機車險 20:522019/10/04 財經 社會熱門新聞 PO兒子刷了批韓台大生 韓粉爸親口說「慘況」 - 社會 人妻廚房「站」小王 「女前男後」原地突刺10分鐘 - 社會 桃園大掃黑 查18黑槍335子彈 - 社會 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 罷韓餐廳「釣客食堂」疑遭韓粉恐嚇 警查IP - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。