高雄市仁武區1家中油加油站日前發生氣爆意外，1名外送員在喊完「95加滿」後，隨即加油機台發生氣爆意外。共有兩人受傷，送醫救治，無生命危險。

仁武警分局調查，這起意外發生在今年9月27日傍晚5時35分，當時1名外送員到加油站加油，才喊完加滿油，加油機台就發出白光與爆炸聲。

此意外造成兩人受傷送醫。經了解，是該加油站的加油島加油槍自燃，當時由加油站員工自行撲滅火勢。

(旺報 )