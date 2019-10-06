芒果乾誰種的？柯文哲：大家都在操作芒果乾

台北市長柯文哲（中）6日在立委參選人陳泓維（左一）陪同到桃園龜山仁德宮參香。（賴佑維攝）

台北市長柯文哲6日在立委參選人陳泓維陪同下走訪菜市場。（賴佑維攝）

台北市長柯文哲（右）。（賴佑維攝）

台北市長柯文哲6日在立委參選人陳泓維陪同到桃園龜山仁德宮參香、走訪菜市場。針對「芒果乾」（指亡國感）議題，柯文哲說，這次總統選舉如果只有2人，又淪落成藍綠對抗。他也說，大家都在操作芒果乾的概念。

媒體詢問，誰在種芒果乾？柯文哲表示，大家都在操作芒果乾的概念。他又說，可以開玩笑講說，種芒果都是農夫，搞破壞都是政治人物。被媒體問到誰操弄亡國感比較嚴重？柯文哲說，距離選舉還有90多天，不過2位總統參選人還沒有推出政策，讓他有點驚訝。他也說，雙方要克制一點，要互相丟泥巴，最後1個月再講，現在真的太快了。

有媒體詢問，柯文哲近日市政行程都有黨內立委參選人陪同？柯文哲說，原則是市府裡面的活動不會讓他們進來，但戶外的就當作是民眾。不過以後若市府直接舉辦的活動，就不會和他們一起。

因台灣民眾黨對於立委選戰推出海選，柯文哲說，這就是向天下徵才，他說，開放政府、全民參與、公開透明是他的主張。過去間接民主政治的實施，人民只有4年1次的投票才關心政治，其他時間都沒關係，為了解決這問題，北市府有青年事務委員會、公民事務委員會、廉政透明會，讓社會自動報名。

柯文哲說，因為這種經驗的成功，他才會推出海選，也會成立遴選委員會。柯文哲也說，如果是優秀人才，就可以派到前面，如果是年輕人，有幹勁、理想，但還需要磨練，就可以進入立院從助理做起。他強調，年輕人可以不用靠任何關係，或者當政二代，就有機會參與台灣政治，這是好的作法。他也說，有問過鴻海創辦人郭台銘有沒有推薦的人選。

針對台北市警察局長陳嘉昌，曾提到依照《集會遊行法》規定不能蒙面，遭內政部長徐國勇駁斥。柯文哲表示，台北市警察局有兩個老闆，包含台北市長和警政署，也是很為難。他原本跟陳嘉昌說，一切依法行政，結果現在變成法在那邊，長官要求不要依法行政。柯文哲說，不然就警政署出來講，明定SOP，不要讓警察局為難。

前國安會祕書長蘇起曾說，若蔡總統連任，兩岸會地動山搖，柯文哲說，兩岸關係還是求取穩定，真的怕擦槍走火。他舉例，有時候雙方飛機在海峽中線旁邊飛來飛去，不小心就按下去了。他強調兩岸一定要溝通，不然有時候真的會誤解。他說，如同世界第一次大戰就是一連串的失誤，搞到變成世界大戰。

(中時 )