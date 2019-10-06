《與惡》導演林君陽（右起）、賈靜雯、公視董事長陳郁秀、洪都拉斯、製作人林昱伶、湯昇榮今凌晨一起慶功。粘耿豪攝

公視《我們與惡的距離》5日在金鐘獎上奪下最佳戲劇節目、導演、編劇、女主角、男配角、女配角6項大獎，賈靜雯凌晨與團隊一起參加公廣集團慶功宴，一坐下來便表示已趁空打電話給修杰楷、賈媽和弟弟賈子宸，「一聽到先生和媽媽聲音就哭了」。

她說拿到的獎金會拿去孝順媽媽，被認為是人生勝利組的她，明7日剛好生日，問她要許什麼願？她說，「我已經非常幸福了，沒辦法想任何慾望。就是很幸福，不敢講勝利，但我很珍惜我每個階段，也很謝謝過去的自己」。

從昨晚走紅毯到賈靜雯最後獲獎的那一刻，家人雖沒出席，不過修杰楷帶著3個女兒都守在電視機前幫她集氣，特地從上海回台的大女兒Angel一看到賈靜雯登上紅毯忍不住大叫：「女神！」咘咘和Bo妞更是興奮地手舞足蹈，看到媽媽對鏡頭揮手，咘咘和Bo妞也傻傻地跟著揮手，可愛舉動萌翻了，等到劉以豪、丁海寅準備公布最佳女主角得獎人時，Angel更形容自己「心臟病要出來了」，最後感動又激動落淚：「啊啊啊啊啊啊啊我哭了，媽媽恭喜。」

賈靜雯在慶功宴上說，她事前就答應女兒咘咘不會哭，因咘咘很敏感，不喜歡看到她表情有變化；至於修杰楷的聲音聽起來快睡著了，對她說：「我知道妳最棒了！」修杰楷也非常以她為榮，凌晨也在社群網站寫道：「我想我會很驕傲的說，我老婆真的是一名非常好演員，同時也是一位好母親、好老婆、好女兒、好家人…妳真的很棒。」

賈靜雯慶功宴上被問到在台上自嘲「過氣女藝人」，「經紀人很愛我，常開這種玩笑，所以對製作人林昱伶說『謝謝妳用快要過氣的女藝人』」。

至於林昱伶被問到跟賈靜雯合作前對她印象？她直回：「一直出現在社會版和新聞版啊…是個好媽媽。」對評審表示，視后之爭是賈靜雯跟曾珮瑜PK，賈靜雯最後勝在戲份重以及整部戲的完整，賈靜雯聽完後表示：「真的要謝謝編劇蒔媛姊和導演林君陽，賦予宋喬安這麼多。」

(中時 )