移民署雲林縣專勤隊查獲逼迫移工賣淫案，並起出刀械。（移民署雲林縣專勤隊提供／許素惠雲林傳真）

移民署雲林縣專勤隊查獲逼迫移工賣淫案，並起出槍彈。（移民署雲林縣專勤隊提供／許素惠雲林傳真）

雲林縣53歲蔡姓男子2015與2017年間因逼迫仲介失聯移工賣淫遭逮判刑，卻不知悔改，與51歲黃姓女友再度重操舊業，控制移工行動，並逼使接客，移民署雲林縣專勤隊和警憲合力查獲，救出一印尼移工，並起出槍彈和毒品等，訊後依毒品、槍砲彈藥、人口販運防治法等移送法辦。

移民署雲林縣專勤隊、北港和台西分局及雲林憲兵隊等，經雲林地檢署檢察官吳淑娟指揮兵分多路，搜索蔡嫌等相關處所，拘提主嫌蔡男及黃女情侶檔、車伕及KTV業者等5人到案，並在蔡嫌住處營救出1名印尼女失聯移工，查扣武士刀等多把刀械，又在同夥車伕住處查獲改造槍枝1把、子彈數十發及毒品、吸食器等。

雲林縣專勤隊隊長趙志成表示，該隊獲報有4名印尼籍女移工失聯，深入追查發現疑似遭受性剝削與控制行動，蔡姓主嫌2015及2017年間迫使失聯移工從事性交易與坐枱陪酒，遭該隊兩度查獲被法院判決有罪，不料，竟不知悔改，重操舊業。

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(中時 )