大陸微博近期流傳一段影片，一名陸籍摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）員工4日突然在香港辦公大樓前遭抗議人士包圍，這名員工向在場民眾拋下「我們都是中國人」一語後，突然遭一名全身黑衣蒙面男子上前爆打一頓，影片引發大陸網友憤怒，抨擊包圍群眾是「野蠻人」。

陸籍摩根大通員工在香港遭爆打。

陸籍JP Morgan員工在香港遭爆打。

綜合香港《南華早報》等外媒報導，大陸微博近期流傳一段約2分鐘長影片，內容顯示，一名大陸籍摩根大通員工4日下午在香港摩根大通大樓外遭攝影記者包圍拍攝，男子停下手邊動作要求對方出示記者證，隨後便遭現場抗議群眾包圍，示威民眾用廣東話大聲呼叫「返大陸」，該名男子原本要走進辦公大樓，突然停下腳步，用普通話對著民眾高聲喊「我們都是中國人」，結果引起現場群情激憤，部分記者及民眾擋住大樓大門，一名黑衣蒙面男子突然衝上前爆打該名員工一頓，並且打掉對方眼鏡。

影片及相關報導媒體都未交代雙方衝突發生的前因後果，一名知情人士表示遭爆打員工是一名私人銀行家，摩根大通事後不願對這起事件回應。

該影片引起大陸網友憤怒，有網民開罵包圍群眾是「野蠻人」，有人指情況「太可笑」，不能因為不認同對方就打人，也有人疑惑為什麼只是說了一句「我是中國人」就被打，也有人質疑抗議群眾的行為已經違反了香港奉行的自由、民主精神。

報導指出，維持4個月的「反送中」運動已經擴大為一場民主運動，不過近來抗爭行動已變得愈來愈暴力，大陸企業及親北京的公司逐漸成為攻擊目標，中國銀行、中國建設銀行分行及ATM都遭到嚴重破壞，就連美國連鎖咖啡品牌星巴克也難以倖免。

摩根大通上周五對內部員工發出備忘錄，指出已經為公司大樓加強安全措施，並且呼籲員工，周末非必要不要到公司，如果必須工作，也鼓勵員工在家辦公。摩根大通9月中才被爆出要求員工清楚表明香港、台灣是大陸的一部分，當時美媒揭露，一封內部郵件要求員工提及澳門、香港、台灣時，不應該將其視為獨立國家。

(中時電子報)