外來種泰國泰國鱧。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

台東富興濕地日前在台東林管處、社區和生態團隊的努力下發現了瀕臨絕種的菊池氏細鯽，引起中央、地方相關單位紛紛投入保育，面對外來魚種的威脅，社區媽媽也著手研發外來種菜單，未來希望可以透過遊程推廣入菜的方式來加快移除動作，讓菊池氏細鯽早日找回安全的家園。

菊池氏細鯽除了珍貴稀少外，60年前菊池氏細鯽就是象徵當地的台東池上便當第1代主菜，與台東池上有著很深厚的文化關係，但卻面臨著許多外來魚種的威脅。

富興社區專案經理林國欽表示，目前濕地菊池氏細鯽面臨著的威脅是農業用藥和外來種魚類的競爭，尤其颱風過後，台東林管處委託的野聲生態團隊，更於濕地周遭發現大大小小的泰國禮，數量眾多。

林國欽說，泰國鱧成體在台灣水域幾乎沒有天敵，唯一天敵就是人類，社區目前正積極的與生態專家研究如何進行外來種的移除，來保護菊池氏細鯽。

日前來分享移除心得的生態老師范力仁表示，以他在馬太鞍濕地的移除經驗目前最有效率的方法就是放棍法，巡守隊曾用此方法在馬太鞍捕獲長達57公分的線鱧，半日內最多移除17尾，建議社區未來雙管齊下研究有效方法同時移除成體與幼體。

范力仁也提出，在泰國、越南等東南亞國家，泰國鱧線鱧屬於高價魚，越南甚至有專做線鱧料理的餐廳；在花蓮瑞穗、玉里的菜市場也有販售線鱧，主要消費者是來台工作東南亞籍勞工或配偶，或許池上可以思考如何有效開發利用。

對此，社區媽媽也正著手進行外來種菜單開發，未來希望可以透過遊程推廣入菜的方式來加快移除動作，為菊池氏細鯽的生存盡最大的一份心力。

(中時 )