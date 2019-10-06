「您家有寵物不聽話的困擾嗎？」養寵物的民眾有福了！原本居住在高雄擔任導盲犬訓練師的林宥褕移居台東，家中有「壞狗狗」的民眾不必再煩惱了，山姆透過系統性訓練可以讓家中的小霸王變成貼心的小狗狗，不再憂心寵物亂吠亂咬問題。

林宥褕曾任台灣導盲犬協會導盲犬訓練師，對於狗狗相當有一套，因為受不了高雄空氣品質而移居台東，未來想致力於犬隻訓練及自閉症輔助犬的推動。

牽著3之狗狗的林宥褕將3隻狗狗牢牢掌控在手中，狗狗也乖巧的聽著林宥褕的指令，難以想像尚未訓練前的頑皮模樣，林宥褕說，每隻狗都有不同的個性，訓練狗狗跟老師教導學生一樣要「因材施教」才能達到最好的成效。

林宥褕表示，為來除了希望能幫民眾能解決狗狗的疑難雜症外，最想推動的就是「自閉症輔助犬」，讓狗狗來陪伴自閉症的小孩子，讓自閉症輔助犬成為小孩與社會間的橋梁，進一步改善小朋友自閉症的情況。

另外，林宥褕也強調，他希望能夠教育主人如何訓練自己的狗，而非單單將狗交給他來教，主人也須要知道訓練的概念，讓主人更深入了解自己寵物。未來有機會將舉辦寵物聚會來幫大家更了解寵物行為與如何相處模式。

(中時 )